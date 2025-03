Offene Alpha zu Shadow of the Road gestartet

Publisher Owlcat Games und Entwickler Another Angle Games erinnern uns daran, dass die offene Alpha zu "Shadow of the Road" begonnen hat. Frisches Material bekommen wir ebenfalls gezeigt.

Hier werden wir fast genau eine Minute lang auf die offene Alpha von "Shadow of the Road" eingestimmt. Dabei gibt es unter anderem einige atmosphärische Sequenzen von der Spielwelt und den Charakteren zu sehen.

In "Shadow of the Road" werden wir in eine faszinierende alternative Version Japans im 19. Jahrhundert gezogen, zu einer Zeit, als der Boshinkrieg gerade sein bitteres und blutiges Ende nahm. Die Spielwelt kombiniert dabei Tradition mit Moderne, japanische Mythologie mit Steampunk und behandelt zudem den Konflikt zwischen Shogun und Tennô. Die bunte Truppe an Abenteurern sorgt zudem für jede Menge spannende Geschichten in einer dynamischen und zauberhaften Welt, in der die eignen Entscheidungen die Zukunft mitgestalten.

"Shadow of the Road" ist für den PC in Entwicklung, hat aber aktuell noch keinen Releasetermin.