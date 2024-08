Samurai trifft Steampunk trifft Taktik-RPG

Entwickler Another Angle Games enthüllt "Shadow of the Road", eine geschickte Mischung aus CRPG und rundenbasierten Kämpfen, angesiedelt im Japan des 19. Jahrhunderts. "Shadow of the Road" ist einer der ersten Titel, der von der neuen Publishing-Sparte von Owlcat Games veröffentlicht wird und zeigt, worum es dem Publisher geht: Komplexe und interessante Charaktere, tiefgängige Erzählungen, einzigartige Settings und rundenbasierte Kampfmechaniken.

In "Shadow of the Road" werden Spieler in eine faszinierende alternative Version Japans im 19. Jahrhundert gezogen, zu einer Zeit, als der Boshinkrieg gerade sein bitteres und blutiges Ende nahm. Die Spielwelt kombiniert Tradition mit Moderne, japanische Mythologie mit Steampunk und behandelt zudem den Konflikt zwischen Shogun und Tennô. Die bunte Truppe an Abenteurern sorgt für jede Menge spannende Geschichten in einer dynamischen und zauberhaften Welt, in der die eignen Entscheidungen die Zukunft mitgestalten.