Shadow of the Road: Der Übersichts-Trailer

Der Entwickler Another Angle Games und Publisher Owlcat Games haben einen Übersichts-Trailer zu "Shadow of the Road" veröffentlicht. Das Video stellt die Fraktionen sowie Mächte vor, die in einer alternativen Version Japans im 19. Jahrhundert um Einfluss kämpfen. Das Spiel erscheint im Jahr 2026.

Ihr findet euch in der Bakumatsu-Zeit wieder, in der verschiedene Weltbilder aufeinanderprallen. In diesem Szenario gerät eine Gruppe von Reisenden zwischen die Fronten von Shōgun und Emperor. Dabei müsst ihr euch nicht nur gegen Soldaten behaupten: Die East Nippon Company stellt dem Kaiser fortschrittliche Mechs zur Verfügung, die auf dem Schlachtfeld und unter der Zivilbevölkerung Schaden anrichten.

Zusätzlich begegnet ihr Wesen aus der japanischen Mythologie. Diese Kami und Yōkai sind fester Bestandteil der Welt und verfolgen ihre eigenen Ziele.