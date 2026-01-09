Shadow of the Road: Frischer Trailer

Publisher Owlcat Games und Entwickler Another Angle Games haben einen neuen Trailer zu "Shadow of the Road" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns fast eineinhalb Minuten lang atmosphärische Einblicke in "Shadow of the Road" geboten. Dabei gibt es sowohl Impressionen von der Spielwelt als auch Gameplay zu sehen. Es wird also gut vermittelt, was konzeptionell von dem Taktik-Rollenspiel zu erwarten ist.

Eine spielbare Demo von "Shadow of the Road" ist mittlerweile übrigens auch verfügbar. Sie kann an dieser Stelle heruntergeladen werden.

"Shadow of the Road" erscheint im weiteren Jahresverlauf für den PC.