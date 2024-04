Shadows of Doubt auch für Konsole

Publisher Fireshine Games kündigt Portierungen von "Shadows of Doubt" für PS5 und Xbox Series X an. Einen düsteren Trailer dazu hat man auch zu bieten.

Hier stimmt man uns etwas etwas mehr als eine Minute lang auf die Konsolenumsetzungen von "Shadows of Doubt" ein. Releasefenster dafür ist der weitere Jahresverlauf.

In "Shadows of Doubt" müsst ihr wie ein Detektiv denken und eine Vielzahl an Gadgets einsetzen, um Verbrechen in einer komplett simulierten Sci-Fi-Stadt aufzuklären. Darin trefft ihr einzelne Bürger – jeder mit eigenem Namen, Job, Wohnung und Tagesablauf. Jeder Fall erfordert eine individuelle Herangehensweise, um die Verdächtigen ausfindig zu machen. Fingerabdrücke müssen gescannt, Anruflisten überprüft, Mails gelesen, Bürger bestochen und Überwachungsaufnahmen gecheckt werden, um an Informationen zu gelangen. Um wichtige Orte genauer zu untersuchen kann es auch nötig sein, Schlösser zu knacken, Türen aufzubrechen oder Sicherheitssysteme zu sabotieren. Jeder Fall kann auf verschiedenen Wegen gelöst werden.

Die PC-Fassung von "Shadows of Doubt" ist am 24. April 2023 in den Early Access gestartet.