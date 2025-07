Shantae Advance: Risky Revolution erscheint im August

WayForward hat "Shantae Advance: Risky Revolution" ja bereits vor einer ganzen Weile vorgestellt. Jetzt gibt es endlich einen konkreten Releasetermin und dieser ist erfreulicherweise gar nicht weit entfernt.

Demnach wird "Shantae Advance: Risky Revolution" schon am 19. August, also dem Tag der Opening Night Live zur diesjährigen gamescom, verfügbar sein. Als Plattformen dafür werden PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und der PC angegeben.

Gleichzeitig können wir auch einen neuen Trailer zu "Shantae Advance: Risky Revolution" begutachten. Darin werden uns die drei Kostüme der Deluxe Edition knapp eine Minute lang mit flotten In-Game-Sequenzen schmackhaft gemacht. Dabei handelt es sich um das Relic Hunter Costume, das High Voltage Costume und das Sizzle Armor Costume.

"Shantae Advance: Risky Revolution" war am 14. November 2023 im Rahmen einer Nintendo Direct Indie World angekündigt worden.