Auszeichnung für Shenmue

Der erste Teil von "Shenmue" wurde jetzt mit einer Auszeichnung geehrt. Eine Reaktion von Schöpfer Yu Suzuki dazu gab es ebenfalls.

Shenmue I&II

So belegte "Shenmue" in einer öffentlichen BAFTA-Umfrage den Spitzenplatz. Darin wurde nach dem einflussreichsten Videospiel aller Zeiten gefragt. Dahinter folgten "Doom", "Super Mario Bros", "Half-Life" und "The Legend of Zelda: Ocarina of Time". Schöpfer Yu Suzuki fühlte sich tief geehrt und dankbar und sagte dazu:

"Am Anfang stand die Frage: 'Wie real kann ein Spiel werden?', und wir wollten eine Welt und eine Geschichte darstellen, die in Umfang und Detailreichtum beispiellos sind. Diese Auszeichnung ist eine starke Erinnerung daran, dass die Herausforderung, die wir angenommen haben, auch heute noch so viele Menschen anspricht und inspiriert. Das ist wirklich die grösste Ermutigung."

"Shenmue" erschien in PAL-Gefilden am 1. Dezember 2000 für Segas Dreamcast. Am 21. August 2018 folgten Umsetzungen für PS4, Xbox One und den PC.