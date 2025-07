Shibuya Scramble Stories angeteasert

Der japanische Spieledesigner Jiro Ishii hat in Form von "Shibuya Scramble Stories" sein nächstes Projekt angekündigt. Einen Teaser-Trailer dazu hatte er gleichzeitig auch im Gepäck.

Bei "Shibuya Scramble Stories" handelt es sich um ein Live-Action-Adventure. Es versteht sich als geistiger Nachfolger von "428: Shibuya Scramble" und wurde mit einer sehr erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne finanziert.

Die Entwicklung von "Shibuya Scramble Stories" beginnt in Kürze, unterstützt durch einen nicht namentlich genannten Unternehmenspartner. Zur Besetzung gehören dabei erneut Kousei Amano und Yuto Nakamura, welche bereits in "428: Shibuya Scramble" zentrale Rollen spielten. Auch Sängerin Aya Kamiki, bekannt durch den Titelsong des Vorgängers, wird erneut am Soundtrack mitwirken.

Bisher ist unklar, wann "Shibuya Scramble Stories" für welche Plattformen erscheint.