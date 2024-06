Shin Megami Tensei V: Vengeance: Neues Video

Atlas kündigt heute das letzte von zwei Videos für das anstehende RPG "Shin Megami Tensei V: Vengeance" an, in dem die legendäre Heavy-Metal-Band Slipknot einen Gastauftritt hat. In diesem Video sprechen Bandmitglieder von Slipknot – Clown, Eloy Casagrande und der Neue – über ihre Beziehungen zu ihren Masken sowie über die von "Shin Megami Tensei V: Vengeance" inspirierten Masken, die Jim Ojala von Ojala Productions erschaffen und im ersten Video vorgestellt wurden.

In diesem Video sprechen die Slipknot-Mitglieder über ihre Eindrücke von den Masken, die von den Dämonen Gurulu, Daemon und Loup-Garou aus dem Spiel inspiriert sind. Ausserdem sprechen sie über ihren einzigartigen Blick auf Masken, die Ikonografie der Dämonen in Shin Megami Tensei V: Vengeance und darüber, wie ihre eigenen Masken den kreativen Schaffensprozess der Band beeinflussen.