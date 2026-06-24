Shinobi: Art of Vengeance & Sonic Racing: CrossWorlds: Absatzprognose verfehlt

Sega hat bekanntgegeben, dass "Shinobi: Art of Vengeance" und "Sonic Racing: CrossWorlds" ihre Absatzprognosen verfehlt haben. Konkret wurde dies im aktuellen Geschäftsbericht des Unternehmens erwähnt.

Konkrete Zahlen nannte Sega in diesem Zusammenhang leider nicht. Von "Sonic Racing: CrossWorlds" wurden zuletzt am 23. Oktober 2025 eine Million abgesetzte Einheiten gemeldet. Es ist auch unklar, wie hoch die internen Prognosen für beide Titel ursprünglich waren.

Erst in der letzten Woche war eine Switch-2-Portierung von "Shinobi: Art of Vengeance" für September in Aussicht gestellt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Shinobi: Art of Vengeance" erschien am 29. August 2025 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC. "Sonic Racing: CrossWorlds" wurde am 25. September 2025 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC veröffentlicht. Die Switch-2-Version folgte am 4. Dezember 2025.