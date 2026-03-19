Shinobi: Art of Vengeance: Termin für den nächsten DLC

Sega und Lizardcube haben mit "Sega-Schurken-Stufe" die nächste Erweiterung für "Shinobi: Art of Vengeance" in Aussicht gestellt. Einen konkreten Releasetermin für sie gibt es auch bereits.

Demnach wird der "Sega-Schurken-Stufe"-DLC für "Shinobi: Art of Vengeance" ab 3. April verfügbar sein. Darin stellt sich der Meister der Ninja-Künste, Joe Musashi, seinen bislang härtesten Kämpfen und nimmt es mit drei legendären Sega-Feinden auf, nämlich dem skrupellosen Riesen Death Adder (Golden Axe), dem "Mad Dog" von Shimano Goro Majima (Like a Dragon/Yakuza) und dem bösen Genie Dr. Eggman (Sonic the Hedgehog).

Die Erweiterung führt uns durch fünf neue Levels mit frischen Welten, welche von Sega-Spielen inspiriert wurden. Der DLC bietet zudem:

zwei "Boss Rush"-Modi

drei Ninpo

drei "Joe Musashi"-Outfits

sechs Musikstücke

Ein animierter Trailer macht uns schon jetzt die "Sega-Schurken-Stufe"-Erweiterung für "Shinobi: Art of Vengeance" schmackhaft. Darin widmet sich über zweieinhalb Minuten lang vor allem den einzelnen Gegenspielern.

"Shinobi: Art of Vengeance" erschien am 29. August 2025 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.