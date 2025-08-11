Downloadumfang der PlayStation-Versionen von Shinobi: Art of Vengeance

Ende dieses Monats können wir uns bekanntlich endlich selbst in die bunte Welt von "Shinobi: Art of Vengeance" stürzen. Jetzt wissen wir auch, wieviel Platz wir dafür auf den beiden PlayStation-Konsolen reservieren bzw. freischaufeln müssen.

So berichtet PlayStation Game Size, dass "Shinobi: Art of Vengeance" auf der PS4 genau 10,815 GB belegen wird. Auf der PS5 ist mit 9,114 GB dagegen der Platzbedarf etwas geringer. Die übrigen Fassungen sollten sich diesbezüglich erfahrungsgemäss in einem ähnlichen Rahmen bewegen.

Informationen zum Pre-Load gibt es gleichzeitig auch. Demnach wird dies schon ab dem 27. August möglich sein. Die Vollversion ist dann zwei Tage später verfügbar.

"Shinobi: Art of Vengeance" erscheint am 29. August für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.