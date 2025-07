Frischer Trailer zu Shinobi: Art of Vengeance

Sega hat mittlerweile einen weiteren Trailer zu "Shinobi: Art of Vengeance" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich über eine Minute lang die Fish Market Stage aus "Shinobi: Art of Vengeance" in bewegten Bildern vorgestellt. Dabei wird schnell klar, dass es auch dort flott zur Sache geht. Die dazu passende musikalische Untermalung bleibt ebenfalls längerfristig im Gedächtnis.

In "Shinobi: Art of Vengeance" spielen wir als Joe Musashi in einem neuen 2D-Action-Platformer, welcher die Rückkehr der kultigen "Shinobi"-Reihe markiert. Wir kämpfen darin gegen herausfordernde Gegner und epische Bosse in einer einzigartigen, handgezeichneten Welt.

"Shinobi: Art of Vengeance" erscheint am 29. August für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.