Shinobi: Art of Vengeance angekündigt

"Shinobi: Art of Vengeance" war am vergangenen Abend die erste Neuvorstellung des State of Play. Einen ersten Trailer dazu hatte Sega auch parat.

Hier stimmt man uns über eine Minute lang auf "Shinobi: Art of Vengeance" ein. Dabei gibt es einige flotte Sequenzen zu sehen.

In "Shinobi: Art of Vengeance" spielen wir als Joe Musashi in einem neuen 2D-Action-Platformer, welcher die Rückkehr der kultigen "Shinobi"-Reihe markiert. Wir kämpfen darin gegen herausfordernde Gegner und epische Bosse in einer einzigartigen, handgezeichneten Welt.

"Shinobi: Art of Vengeance" erschient am 29. August für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.