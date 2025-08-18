Shinobi: Art of Vengeance: Neuer Trailer

Sega hat einen weiteren Trailer zu "Shinobi: Art of Vengeance" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns über eine Minute lang die Wüsten-Stage aus "Shinobi: Art of Vengeance" genauer vorgestellt. Einen Bick auf das generelle Gameplay-Gerüst des Spiels können wir in diesem Kontext natürlich ebenfalls werden.

Sega war vor allem in den zurückliegenden Wochen noch einmal fleissig, was Material zu "Shinobi: Art of Vengeance" betraf. So bekamen wir regelmässig einzelne Stages gezeigt und ein Blick hinter die Kulissen wurde uns auch gewährt. Den genauen Downloadumfang der PlayStation-Versionen des Titels kennen wir ebenfalls.

"Shinobi: Art of Vengeance" erscheint am 29. August für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.