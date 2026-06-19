Shinobi: Art of Vengeance: Switch-2-Umsetzung angekündigt

Sega hat eine Switch-2-Portierung von "Shinobi: Art of Vengeance" in Aussicht gestellt. Einen konkreten Releasetermin dafür gibt es auch schon.

So wird "Shinobi: Art of Vengeance" ab 24. September auch für Nintendos aktuellste Hybridkonsole verfügbar sein. Inhaltliche oder technische Unterschiede zu den anderen Versionen wird es offenbar nicht geben.

Schon jetzt werden wir mit einem Trailer auf die Switch-2-Version von "Shinobi: Art of Vengeance" eingestimmt. Dieser zeigt 36 Sekunden lang flotte Sequenzen aus dem Spiel. Dazu passende Zitate der Fachpresse gibt es obendrauf.

Das letzte Lebenszeichen von "Shinobi: Art of Vengeance" hatte es im März gegeben. Damals zeigte man uns einen animierten Trailer zum "Sega-Schurken-Stufe"-DLC, welcher dann im April erschien. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Shinobi: Art of Vengeance" erschien am 29. August 2025 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.