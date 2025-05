Sega hat ein weiteres Video zu "Shinobi: Art of Vengeance" ins Netz gestellt. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns über eineinhalb Minuten lang ein Blick hinter die Kulissen von "Shinobi: Art of Vengeance" gewährt. Dabei wird noch einmal die Story thematisiert. Szenen aus dem Spiel gibt es in diesem Kontext ebenfalls zu sehen.

In "Shinobi: Art of Vengeance" spielen wir als Joe Musashi in einem neuen 2D-Action-Platformer, welcher die Rückkehr der kultigen "Shinobi"-Reihe markiert. Wir kämpfen darin gegen herausfordernde Gegner und epische Bosse in einer einzigartigen, handgezeichneten Welt.

"Shinobi: Art of Vengeance" erscheint am 29. August für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.