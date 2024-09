Shinonome Abyss: The Maiden Exorcist angekündigt

Kadokawa Games und Wodan stellen uns "Shinonome Abyss: The Maiden Exorcist" vor. Einen ersten Trailer dazu bekommen wir auch gezeigt.

Bei "Shinonome Abyss: The Maiden Exorcist" handelt es sich um einen intensiven Roguelike-Action-Horrortitel, welcher uns in die Rolle von Yono, einem Schreinmädchen, versetzt. Auf der verzweifelten Suche nach ihrem verschwundenen Bruder, einem Onmyouji-Exorzisten, muss Yono ein von Mononoke - bösartigen Geistern und Yokai - heimgesuchtes opulentes Herrenhaus durchqueren. Mit nur begrenzten Ressourcen und clever eingesetzten Fallen müssen wir dabei Geister austricksen und in die Falle locken, um am Ende zu überleben. Für genügend Spannung dürfte also gesorgt sein.

"Shinonome Abyss: The Maiden Exorcist" erscheint noch in diesem Jahr für Switch und den PC.