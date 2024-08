Shipyard Games stellt den Betrieb ein

Die Nachrichten über Umstrukturierungen und Entlassungen in der Videospielbranche enden auch in dieser Woche nicht. Jetzt wurde bekannt, dass der finnische Entwickler Shipyard Games den Betrieb einstellen muss.

Das Unternehmen muss demnach aufgrund finanzieller Schwierigkeiten und dem Verlust der Unterstützung seines Hauptinvestors Supercell seine Pforten schliessen. Die Gründe für dessen Rückzug sind nicht bekannt. Bereits Im Mai informierte CEO Andreas Wedenberg die Community über die kritische Lage des Unternehmens. Das Geld war damals schon ausgegangen.

Andreas Wedenberg hat sich jetzt folgendermassen zu der Schliessung von Shipyard Games geäussert:

"Leider ist die Situation des Unternehmens kritisch, uns ist das Geld ausgegangen und unser bisheriger Investor wollte uns nicht weiter unterstützen, obwohl das Spiel so vielversprechend war. Das bedeutet, dass wir das Unternehmen in etwa zwei Monaten zu unserem grossen Bedauern schliessen werden. Das Spiel wird keine weiteren Updates mehr erhalten und da wir die Kosten für die Server nicht mehr tragen können, wird das Spiel schliesslich vom Netz genommen werden. Wir bedanken uns aufrichtig für all eure Hilfe, euer tolles Feedback, Fehlerberichte, Memes, Tutorials und nette Worte für das Team. Es tut uns sehr leid, dass wir das Spiel, das ihr alle verdient habt, nicht fertigstellen konnten, aber leider brauchen Träume oft Geld, um wahr zu werden, und das ist uns ausgegangen."