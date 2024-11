Termin für die PC-Umsetzung von Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island

Letzte Woche wurde die PC-Fassung von "Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island" angekündigt. Jetzt gibt es einen konkreten Releasetermin dafür.

So gibt Spike Chunsoft bekannt, dass "Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island" am 11. Dezember auch für den PC erscheint. Die Switch-Version wurde bereits am 27. Februar veröffentlicht.

Das Gameplay von "Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island" ist identisch zu den anderen Teilen der Reihe. Hierbei handelt es sich nämlich wieder um ein Roguelike-Rollenspiel, in dem wir zufällig ausgewählte Dungeons durchqueren und gegen Monster kämpfen. Das Spiel übernimmt dabei eher Gameplay-Inhalte aus früheren Teilen der Serie und weniger aus den aktuellsten.