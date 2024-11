Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island auch für PC

Spike Chunsoft hat eine Portierung von "Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island" für den PC in Aussicht gestellt. Ein Releasefenster dafür gibt es auch schon.

Demnach ist "Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island" irgendwann im Winter auch für den PC erhältlich. Mit an Bord sind dann alle kostenlosen Updates und das kostenpflichtige Plus Pack mit zehn neuen Dungeons kann ebenfalls erworben werden.

Das Gameplay von "Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island" ist identisch zu den anderen Teilen der Reihe. Hierbei handelt es sich nämlich wieder um ein Roguelike-Rollenspiel, in dem wir zufällig ausgewählte Dungeons durchqueren und gegen Monster kämpfen. Das Spiel übernimmt dabei eher Gameplay-Inhalte aus früheren Teilen der Serie und weniger aus den aktuellsten.

"Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island" erschien bereits am 27. Februar für Switch.