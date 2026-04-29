Shot One Fighters angekündigt

Red Moon Workshop stellt uns "Shot One Fighters" für den PC vor. Einen Trailer dazu hat man ebenfalls im Gepäck.

Bei "Shot One Fighters" handelt es sich um eine Mischung aus Einzelspieler-Roguelite und 2,5D-Kampfspiel. Wir treffen darin auf eine bunte Truppe von Charakteren, stellen unser perfektes Moveset zusammen, erhalten mächtige Artefakte und stellen uns knallharten Endgegnern.

Entwickelt in Zusammenarbeit mit Justin Wong und JMCrofts, verbindet "Shot One Fighters" die Komplexität von Wettkampf-Kampfspielen mit einer fesselnden, rundenbasierten Einzelspieler-Roguelite-Formel, um ein komplett einzigartiges neues Kampfspielerlebnis zu schaffen. Jeder Move, den wir uns erarbeiten, ist einer, den wir ausführen – von Combos und Kontern bis hin zu Gap Closern und mehr ist alles möglich. Schnappt euch mächtige Artefakte, welche die Regeln gegen eine ganze Galaxie von Herausforderern verändern und dafür sorgen, dass kein Durchgang dem anderen gleicht.

Einen Trailer zu "Shot One Fighters" bekommen wir schon jetzt gezeigt. Darin erklärt man über eineinhalb Minuten lang die zentralen Wesenszüge des Spiels und zeigt kurzweilige Gameplaysequenzen daraus.

"Shot One Fighters" hat noch keinen Releasetermin. Eine Kickstarter-Kampagne ist angedacht.