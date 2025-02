DeadToast Entertainment kündigt Shotgun Cop Man an

Entwicklerstudio DeadToast Entertainment und Devolver Digital kündigen den Knarren-Präzisionsplattformer "Shotgun Cop Man" an. Der Sidescroller ist nach "My Friend Pedro" das zweite Spiel von DeadToast. Erscheinen soll der höllische Spass noch in diesem Jahr für PC und Nintendo Switch.

Über Shotgun Cop Man

"Baller dir in „Shotgun Cop Man“, einem Präzisionsplattformer, einen Weg durch die Hölle, in dem deine Waffen dir Flügel verleihen.

Schnapp dir ein Arsenal aus vernichtenden Waffen und begib dich hungrig nach Ruhm auf eine Mission, um Satan zu verhaften. Puste dich durch Horden aggressiver Dämonen, teuflischer Fallen und spannender Herausforderungen mit den einzigen beiden Dingen, auf die du wirklich vertrauen kannst: deinen Grips und deine Waffen.

Erobere die von Hand gestaltete Kampagne oder tauche in von Benutzern erstellte Levels ein und lass es auf deiner Mission um Gerechtigkeit Feuer und Schwefel regnen.

Mit Feuerkraft voraus

Bewege dich meisterhaft mit jedem Schuss durch die verschlungenen Korridore der Hölle. Ob zum Ausweichen, Erklimmen von Mauern oder Überspringen von Spalten – deine Waffen und ihr Rückstoss sind der Schlüssel zu deinem Überleben und deiner Weiterreise.

Explosive Kampagne und Herausforderungen

Dich erwartet eine actiongeladene Kampagne mit über 150 Levels und packenden Bosskämpfen. Anschliessend kannst du in allen „Kein Schaden“-, „Speedrun-“ und „Alle töten“-Herausforderungen zeigen, was du kannst. Weiterer höllischer Spass lauert in der immer grösser werdenden Auswahl an heimtückischen Kampagnen, die von Spielern erstellt wurden.

Erschaffe deinen eigenen höllischen Spielplatz

Lass deiner Kreativität im spielinternen Level-Editor und mit der Steam-Workshop-Integration freien Lauf. Erschaffe, teile und überstehe benutzergenerierte Levels, um das Spiel und deine Mitspieler an ihre Grenzen zu bringen."