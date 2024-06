Yacht Club Games arbeitet an neuem Shovel Knight

Auf einer Live Präsentation von von Yacht Club Games hat es jede Menge neue Ankündigungen gegeben. Die Show und die Highlights könnt ihr euch an dieser Stelle anschauen. Neben den vielen Updates wurde auch die frohe Botschaft verkündet, dass wir uns auf einen neuen Ableger der Hauptreihe zu "Shovel Knight" freuen können.

Auf der Website erfahren wir ins Deutsche übersetzt:

"Wir haben uns vorgenommen, ein Erlebnis zu schaffen, das nicht nur das Erbe von Shovel Knight ehrt, sondern auch bahnbrechende, innovative Gameplay-Mechaniken einführt. Dies ist nicht einfach nur eine weitere Fortsetzung - es ist ein kühnes neues Abenteuer, das Shovel Knight in eine völlig neue Dimension des Spiels führen wird. Wir sind noch nicht ganz bereit, alles zu enthüllen, aber seid versichert, das Spiel wird mitreissende Action, reichhaltigere Spielmechaniken und all den zeitlosen Charme bieten, den ihr von einem Shovel Knight-Titel erwartet."

Auch erfahren wir, dass in früheren Spielen Hinweise versteckt sind, die auf den nächsten Titel schliessen lassen. Es wird empfohlen in den Games "Dig", "Pocket Dungeon" und "Treasure Trove" danach zu suchen. Darüber hinaus wird eine klare Andeutung darauf gemacht, dass es sich bei dem nächsten "Shovel Knight" um ein 3D-Spiel handeln könnte. Man beachte neben der Andeutung in dem Zitat weiter oben ("neue Dimension") auch die im Tweet geteilte Ansicht des Firmenlogos.