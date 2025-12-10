Showgunners auch für Konsole

Publisher Klabater und Entwickler Artificer kündigen Konsolenfassungen von "Showgunners" an. Einen Releasetermin für diese gibt es auch schon.

Demnach wird "Showgunners" ab 19. Februar 2026 auch für die Konsolenwelt verfügbar sein. Als Plattformen werden PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X angegeben. Switch oder Switch 2 werden in diesem Zusammenhang nicht erwähnt, aber das kann sich ja theoretisch noch ändern.

Einen Release Date Trailer zu "Showgunners" bekommen wir sogar jetzt schon gezeigt. Dieser widmet sich fast eineinhalb Minuten lang primär der Hintergrundgeschichte des rundenbasierten Strategiespiels und erklärt etwa die Motive einzelner Charaktere.

Wer "Showgunners" einmal antesten möchte, hat Glück. Für die Xbox-Konsolen ist nämlich bereits eine spielbare Demo des Titels verfügbar. Unklar ist aktuell, ob der spielbare Appetithappen auch für PS4 und PS5 erscheinen wird.

"Showgunners" ist seit dem 2. Mai 2023 für den PC erhältlich.