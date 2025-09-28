Shrine's Legacy: Release schon bald

Publisher Indie.Io und Entwicklerstudio Positive Concept Games kündigen den Release von "Shrine's Legacy" für den 07. Oktober an. Es handelt sich um ein 16-Bit-Indie-Rollenspiel für den PC, für das sich vor allem Fans klassicher SNES-RPGs begeistern werden können. Gezockt werden kann sowohl im Einzel- als auch im Koop-Modus.

Über Shrine's Legacy

"Ein dunkler Schatten ist auf die Welt von Ardemia gefallen. Eine boshafte Macht taucht am Horizont auf und die beiden jungen Helden Rio und Reima müssen sich des Schwerts des Schreins ermächtigen und die Welt vor dem sicheren Untergang bewahren. Bevor sie die Welt retten können, muss das Duo zunächst das Schwert wiederherstellen, indem es die acht magischen Juwele des Elements findet und auf ihrem Weg finden sie Dutzende von hilfsbedürftigen Bewohnern.

Shrine's Legacy ist ein Action-RPG, das von den besten der SNES-Klassikern inspiriert wurde. Erkunde eine riesige Oberwelt und kämpfe in Echtzeitkämpfen mit einem robusten Kampf- und Ausrüstungs-RPG-System. Als heldenhafte Zweiergruppe ist immer ein Begleiter zur Stelle, der entweder vom Spiel oder von einem Freund im Koop-Modus gesteuert wird.

Triff fesselnde Charaktere

Die magische Welt von Ardemia birgt unzählige Geheimnisse. In ihren vielen Winkeln und Nischen sind Schätze wie Handwerksmaterialien, magische Juwelen, Zuell und vieles mehr versteckt.

Erforsche unzählige Dungeons, um gegen Monster und Bosse zu kämpfen, die Schätze bewachen, mit denen du deine Werte verbessern und mächtige neue Zaubersprüche erlernen kannst.

Löse Rätsel, bei denen du die Magie der Elemente geschickt einsetzen musst.

Erforsche die Welt

Ardemia steht am Rande der Zerstörung. Es gibt keinen Sieg ohne Opfer. Wie viel sind Rio und Reima bereit zu opfern?

Schwere Entscheidungen müssen getroffen werden. Wie werden die Ardemianer und die Helden ertragen, das zu verlieren, was ihnen am wichtigsten ist, während sie Bindungen entwickeln? Erfahre es in dieser Geschichte, deren Hauptfokus die Charaktere sind.

Das Schwert des Schreins wartet auf euch, Helden!"