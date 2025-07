Shiro Games enthüllt gamescom-Lineup

Shiro Games, Developer von "Northgard", "Wartales" und "Dune: Spice Wars", wird auf der diesjährigen gamescom gleich drei kommende Titel zeigen: das Multiplayer-Weltraumerkundungs- und Aufbauspiel "SpaceCraft", das kooperative Online-Action-RPG "Farever" und den atmosphärischen Survival-FPS "Frostrail", vom Barotrauma-Developer FakeFish.

In "SpaceCraft" durchquert ihr Sonnensysteme, Planeten und Raumstationen, um Ressourcen zu sammeln, planetare Basen zu errichten und ein interstellares Imperium zu erweitern. Ihr könnt eure Schiffe anpassen, sie mit Bergbaulasern und Waffen ausstatten und zu Planeten voller unerschlossener Ressourcen navigieren, während ihr versucht, Handelsnetze aufzubauen und der Menschheit eine Zukunft zwischen den Sternen zu sichern. "SpaceCraft" wird für PC veröffentlicht.

"Farever" bietet Abenteurern eine weitläufige High-Fantasy-Welt mit herausfordernden Gegnern und Dungeons, die es zu erkunden gilt. Ihr wählt eine Charakterklasse, die sich auf Tank-, DPS- und Support-Rollen spezialisiert. Zur Auswahl stehen mehr als 100 Waffen, jede mit ihren eigenen Fähigkeiten, und eine nahezu unbegrenzte Vielfalt an Builds zum Basteln. Ihr erforscht eine ungezähmte Welt allein oder mit Freunden, nehmt skalierbare Inhalte in Angriff und sichert euch neue Beute, um immer stärker zu werden. Für "Farever" ist eine Beta für Ende 2025 geplant.

"Frostrail" lädt euch in eine postapokalyptische Welt ein, die von Schnee und Eis bedeckt ist. Die Überlebenden steigen an der Seite von Verbündeten an Bord einer mächtigen Lokomotive und kämpfen gegen untote Kreaturen, während sie tödlichen Bedingungen und eisigen Temperaturen trotzen. Sie verlassen den Zug, um Gewölbe und verlassene Siedlungen zu durchforsten, und kehren mit den erbeuteten Gegenständen zurück, um neue Ausrüstungsgegenstände, Fahrzeug-Upgrades und mehr herzustellen. "Frostrail" erscheint im Jahr 2026 für PC.

"Wir freuen uns sehr, mit drei spannenden Titeln auf der gamescom vertreten zu sein. Bei Shiro Games streben wir danach, die Grenzen mit fesselnden Erlebnissen zu verschieben, und wir können es kaum erwarten, SpaceCraft, Farever und Frostrail in Aktion zu zeigen."

Nicolas Cannasse, CEO von Shiro Games

Mehr zu Shiro Games gibt es während der gamescom in Halle 3.2, Stand B050g-C051g