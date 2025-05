Shuffle Tactics: Neuer Gameplay-Trailer

Publisher The Arcade Crew ("Blazing Chrome", "Young Souls", "Infernax") und Entwicklungsstuio Club Sandwich haben angekündigt, dass "Shuffle Tactics" am 24. Juni auf PC erscheinen wird. Vorausschauende Taktiker können in einer erweiterten Steam-Demo, die jetzt verfügbar ist, Strategien schmieden und die faszinierende Mischung aus taktischer Positionierung, Deckbuilding und Roguelite-Design von "Shuffle Tactics" ausprobieren.

Der neue Trailer stellt einen neuen spielbaren Helden vor, Fletch, einen defensiv ausgerichteten Charakter, der Strukturen verstärkt, um seine Verbündeten auf dem Schlachtfeld zu schützen. Erlebe, wie Fletch eine neue Strategieebene in den Kampf gegen korrumpierte Feinde einbringt, in dem taktische Positionierung auf höchstem Niveau auf kartenbasierte Fähigkeiten, Rasterpositionierung und explosive Kombos trifft.

König Ogma hat in der mittelalterlichen Welt von Asteria von "Shuffle Tactics" das Land verflucht, während er versuchte, seine geliebte Königin wiederzubeleben. Anstatt seine wahre Liebe in ihr Königreich zurückzubringen, hat König Ogma die Welt mit Glimmer verflucht. Dieser mysteriöse Zauber hat die Bewohner von Asteria und den König selbst korrumpiert, aber verleiht den Helden von "Shuffle Tactics" auch besondere Kräfte. Enthülle das Geheimnis hinter dem Fluch, der diese Krieger immer wieder auferstehen lässt, nachdem sie im Kampf gefallen sind, und kämpfe gleichzeitig darum, den korrupten König Ogma zu stürzen und den Frieden im Reich Asteria wiederherzustellen.