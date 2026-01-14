Sid Meier's Civilization VII für Apple Arcade

2K und Firaxis Games gaben heute bekannt, dass "Sid Meier’s Civilization VII Arcade Edition" am 5. Februar für Apple Arcade erscheint.

Die von Behaviour Interactive in Zusammenarbeit mit Firaxis Games entwickelte "Sid Meier’s Civilization VII Arcade Edition" ermöglicht es euch, die strategische Tiefe von "Civilization VII" zu erleben und ein Imperium aufzubauen, das die Zeit überdauert.

In "Sid Meier’s Civilization VII" formen strategische Entscheidungen die Identität eines sich stetig weiterentwickelnden Imperiums. Ihr übernehmt die Rolle einer von zahlreichen legendären Persönlichkeiten der Weltgeschichte und lenkt den Verlauf eurer eigenen Geschichte, indem ihr in jeder Epoche der menschlichen Entwicklung eine neue Zivilisation wählt, die euer Reich repräsentiert. Städte und architektonische Wunder werden errichtet, um das Territorium zu erweitern, technologische Durchbrüche treiben den Fortschritt der Zivilisation voran und rivalisierende Reiche können erobert oder durch Diplomatie eingebunden werden, während unbekannte Regionen der Welt erkundet werden.