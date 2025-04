Sid Meier's Civilization VII auch für Switch 2

Firaxis Games stellte bei der gestrigen Direct-Episode auch eine Umsetzung von "Sid Meier's Civilization VII" vor. Erstes Material daraus zeigte man ebenfalls.

In "Sid Meier’s Civilization VII" lenken wir auch auf der Switch 2 den Lauf der Geschichte. Mit dem neuen Maus-Modus, welcher ein intuitiveres Spielerlebnis bietet, können wir das kulturelle Erbe ihres Imperiums anhand unserer eigenen Entscheidungen gestalten. Es geht inhaltlich darum, die Welt zu erkunden und Städte zu erbauen, Wunder der Architektur zu erschaffen, seine Zivilisation mit technologischen Durchbrüchen zu verbessern und mit den Zivilisationen seiner Rivalen zu kooperieren – oder sie zu erobern.

"Sid Meier’s Civilization VII" erscheint pünktlich zu deren Lauch, also am 5. Juni, auch für Switch 2 und ist bereits für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.