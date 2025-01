Civilization VII: World Summit

In wenigen Wochen erscheint "Sid Meier's Civilization VII" und um das zu feiern, veranstaltet 2K den Civ World Summit! Erlebe einen Live-Showdown zwischen fünf promintenten Gesichtern aus der Community.

Der Livestream findet am Samstag, den 08. Februar um 17:00 Uhr MEZ und wird live aus dem XPERION in Hamburg übertragen. Firaxis Community Managerin Sarah Engel und der bekannte Civ Creator PotatoMcWhisky moderieren den Gipfel in Zusammenarbeit mit Rocket Beans TV.

Für Fans aus der Umgebung oder all diejenigen, die gerne nach Hamburg kommen möchten, können jetzt Tickets kaufen und live dabei sein um die Action hautnah mitzuerleben. Alle anderen können das Spektakel über den Firaxis Games Twitch Kanal, "Civilization"-YouTube-Kanal, oder die "Civilization"-Facebook-Seite verfolgen.