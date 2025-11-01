Silent Hill 2 Remake: Bahn frei für Xbox Version

Das "Silent Hill"-Franchise erfreute sich in den letzten Jahren eines wiederaufgelebten Beliebtheitsschubs und bekommt neue Spiele und Remakes. "Silent Hill 2 Remake" blieb bei Launch im Jahr 2024 jedoch aufgrund eines Vertrages mit Sony PlayStation 5 und PC-exklusiv. Nun gibt es Hinweise darauf, dass das Remake von Bloober Team auch bald für Gamer, die auf der Xbox Series unterwegs sind, verfügbar sein wird.

Silent Hill 2 is ESRB rated for Xbox Series pic.twitter.com/EfZr06kkFY — Wario64 (@Wario64) October 31, 2025

Die Einjahres-Marke war am 08. Oktober erreicht, weswegen die Tür für die Xbox-Version bereits offen steht. Scheinbar planen Xbox und Konami derzeit diesen Schritt, denn ESRB hat eine Altersfreigabe für "Silent Hill 2" auf Xbox Series veröffentlicht (Mature 17+). Ein Release am 18. Dezember wäre denkbar, da das originale "Silent Hill 2" an diesem Tag im Jahr 2001 erschien. Dies ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch reine Spekulation.