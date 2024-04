Silent Hill 2 Remake: baldige Ankündigung des Release-Datums

Es ist schon einige Zeit still um das Remake zu "Silent Hill 2". Änderungen geschehen derzeit eher heimlich, wie das neue Aussehen von Protagonist James Sunderland. Diese Funkstille sollte bald gebrochen werden, denn wie wir erfahren ist eine baldige Ankündigung des Release-Datums geplant:

Diese Information verdanken wir nicht etwa einer Ankündigung an die Fans, sondern fiel im Rahmen einer Konferenz, welche die finanziell involvierten Interessenten auf den neuesten Stand bringen soll. Konkret wurde dies von Bloober Teams Piotr Babieno gesagt. So sollen Release-Termin und Plattformen, auf denen das "Silent Hill 2 Remake" erscheinen wird, bald verkündet werden können, da das Team bald mit der Entwicklung fertig sei. Bisher wissen wir lediglich, dass ein Release noch 2024 erfolgen soll. Auch wenn wir gespannt sind, wie Bloober Team dieses in der Gaming-Geschichte und insbesondere für das Horror-Genre wichtige Franchise wiederbeleben wird, sind wir jedoch auf sämtliche News dazu von dem Publisher Konami angewiesen, während Bloober 'dicht' hält.