Bloober Team ist zufrieden mit dem Silent Hill 2 Remake

Entwickler Bloober Team hat sich jetzt in Person von CEO Piotr Babieno erneut zum "Silent Hill 2 Remake" geäussert. Dabei zeigte man grundsätzlich mit dem Ergebnis zufrieden.

Gleichzeitig erklärt Babieno, dass de Fans dies am Ende genauso sehen würden, wenn sie das Remake von "Silent Hill 2" spielen. Natürlich sei ihm aber auch klar, dass man sich über Taten und nicht durch Worte definiere. Generell hoffe man auf das Vertrauen der Fans.

In "Silent Hill 2" erhält James Sunderland von seiner Frau Mary einen Brief, in dem sie ihn bittet, sie in Silent Hill zu treffen. Einziges Problem: Die Frau ist eigentlich schon seit Jahren tot. Das hält James aber natürlich nicht davon ab, in das stille Örtchen zu reisen. Entwickler des Remakes von "Silent Hill 2" ist Bloober Team, die uns in der Vergangenheit unter anderem schon mit "Layers of Fear", "Observer", "Blair Witch" und "The Medium" versorgt haben.

Das Remake von "Silent Hill 2" ist ab 8. Oktober zeitexklusiv für PS5 erhältlich.