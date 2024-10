Bloober Team offen für weitere Silent Hill Projekte

Wie wir aus einem Interview von IGN mit Bloober Teams Director und Designer Wojciech Piejko erfahren, ist das Studio nach dem Erfolg von dem "Silent Hill 2 Remake" offen für weitere Projekte innerhalb des Franchise. So heisst es, dass weitere "Silent Hill"-Projekte, seien es Remakes oder neue Einträge, für das Studio nicht ausser Frage stünden.

Das für Spiele mit eher kleinerem Budget wie die "Layers of Fear"-Reihe bekannte Studio hat sich als zuverlässiger Partner für Konami erwiesen. So wird das Remake zu "Silent Hill 2" von vielen als treu zum Original gesehen, während moderne Features zur Geltung kommen. Das Interview zeigt, dass wir uns langfristig durchaus auf weitere "Silent Hill"-Projekte von dem aufstrebenden Studio erhoffen können. Erst einmal kümmert sich Bloober jedoch um den für 2025 geplanten Sci-Fi-Survival-Horror-Titel "Cronos: The New Dawn" für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Auch "Silent Hill"-Fans haben mit "Silent Hill: Townfall" und "Silent Hill f" und einem in Arbeit befindlichen Film einiges zu dem Franchise vor sich, bevor für Bloober vielleicht eine weitere Tür in dem Horror-Franchise geöffnet wird.