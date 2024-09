Silent Hill 2 Remake für ein Jahr PlayStation-exklusiv

Es ies sich zwar vorher schon vermuten doch jetzt sind Details von Bloober Team und Konami bekannt. Das "Silent Hill 2 Remake" wird ein Jahr PlayStation 5-Exklusiv sein, was wie so oft PC beinhaltet. Ab dem 08. Oktober 2024 zu Release müssen Xboxler mindestens ein Jahr auf die Neuauflage des Horrortitels verzichten. Die zeitlich begrenzte Exklusivität wurde in einem Trailer bekannt gegeben, in dem auch einige Effekte des Dual Sense Controllers präsentiert werden:

Dass am 08. Oktober 2025 auch ein Release für Xbox Series X/S erfolgen wird ist allerdings nicht garantiert. Es heisst lediglich, dass dann die Auflage endet, "Silent Hill 2 Remake" nicht auf anderen Plattformen veröffentlichen zu dürfen.

Pünktlich zu Halloween können sich Gamer auf PlayStation 5 und dem PC über die Neuinterpretation des 2001 erschienenen "Silent Hill 2" in der Unreal Engine 5 freuen. Auch wird einiges darüber hinaus geboten, denn die Länge des Spiels wurde mit 16 bis 18 Stunden gegenüber dem Original verdoppelt.