Silent Hill 2 Remake für weitere Plattformen?

Momentan zirkuliert das Gerücht, dass das "Silent Hill 2 Remake" auch für weitere Plattformen veröffentlicht werden könnte. Wir fassen alle Informationen dazu für euch zusammen.

Demnach könnte es sein, dass das "Silent Hill 2 Remake" auch für Xbox Series X und Switch 2 erschient. Stein des Anstosses ist ein Update auf dessen offizieller Website.

Dort wurden nämlich zwei Plattform-Slots ergänzt, die bislang noch leer sind. In diesen Platzhalten könnten später eventuell Xbox Series und Switch 2 eingefügt werden. Bloober Team hat sich bisher noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert, aber das kann sich ja noch ändern. Kürzlich wurde ja schon bekannt, dass man dort auch an einer Neuauflage des ersten Teils werkelt.

Das "Silent Hill 2 Remake" ist seit 8. Oktober 2024 für PS5 und den PC erhältlich.