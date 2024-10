Gameplay aus dem Silent Hill 2 Remake

Wer vielleicht noch unentschlossen ist, was den Kauf von "Silent Hill 2 Remake" anbelangt, für den könnten wir jetzt eventuell eine Hilfe bieten. Bloober Team hat nämlich die ersten 21 Minuten aus der Neuauflage ins Netz gestellt.

Hier werden wir primär in die Story von "Silent Hill 2 Remake" eingeführt. Ausserdem gehen wir die ersten Schritte in der Spielwelt und bekommen die grundlegenden Bedienelemente erklärt.

In "Silent Hill 2" erhält James Sunderland von seiner Frau Mary einen Brief, in dem sie ihn bittet, sie in Silent Hill zu treffen. Einziges Problem: Die Frau ist eigentlich schon seit Jahren tot. Das hält James aber natürlich nicht davon ab, in das stille Örtchen zu reisen. Entwickler des Remakes von "Silent Hill 2" ist Bloober Team, die uns in der Vergangenheit unter anderem schon mit "Layers of Fear", "Observer", "Blair Witch" und "The Medium" versorgt haben.

Das Remake von "Silent Hill 2" ist seit gestern zeitexklusiv für PS5 und den PC erhältlich.