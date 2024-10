Glitch in Silent Hill 2 Remake aufgetaucht

Im Laufe der letzten Tage wurde ein Glitch in "Silent Hill 2 Remake" gesichtet. Wir erklären euch wo, werden aber aus Spoilergründen nicht zuviel verraten.

Besagter Glitch im "Silent Hill 2 Remake" kann im Brookhaven Hospital ausgelöst werden, nachdem James von Pyramid Head durch das Dach befördert wurde. Unsere dringende Empfehlung ist es, vorher auf jeden Fall manuell zu speichern. Noch ist nicht klar, wodurch der Glitch genau verursacht wird, aber unter Umständen ist es nicht möglich weiterzuspielen, wenn James dann durch das Loch in der Tür sieht und zuvor kein Autosave ausgelöst wurde. Genauere Details und Reaktionen finden wir bei Reddit.

Bloober Team hat sich bisher noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert. Es ist aber davon auszugehen, dass bald ein Patch das Problem beseitigen wird.

In "Silent Hill 2" erhält James Sunderland von seiner Frau Mary einen Brief, in dem sie ihn bittet, sie in Silent Hill zu treffen. Einziges Problem: Die Frau ist eigentlich schon seit Jahren tot. Das hält James aber natürlich nicht davon ab, in das stille Örtchen zu reisen. Entwickler des Remakes von "Silent Hill 2" ist Bloober Team, die uns in der Vergangenheit unter anderem schon mit "Layers of Fear", "Observer", "Blair Witch" und "The Medium" versorgt haben.

Das Remake von "Silent Hill 2" ist seit dem 8. Oktober zeitexklusiv für PS5 und den PC erhältlich.