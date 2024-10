Silent Hill 2 Remake: Hotfix veröffentlicht

Entwickler Bloober Team hat einen Hotfix für sein "Silent Hill 2 Remake" veröffentlicht. Wir erfahren simultan auch, was sich dadurch ändert.

Besagter Hotfix für das "Silent Hill 2 Remake" behebt einen spielzerstörenden Fehler, der durch das Update 1.04 verursacht wurde: Es wurde das Problem behoben, bei dem Spieler, die im Labyrinth nach dem Toluca-Gefängnis gespeichert haben, auf eine Fortschrittssperre stiessen, wenn die Speicherdaten nach der Aktualisierung auf Patch 1.04 geladen wurden. Die Entwickler haben das Problem dadurch behoben, dass sie eine Sicherung hinzugefügt haben, welche die korrekte Aktivierung der notwendigen Auslöser erzwingt, um einen reibungslosen Spielfortschritt zu gewährleisten.

In "Silent Hill 2" erhält James Sunderland von seiner Frau Mary einen Brief, in dem sie ihn bittet, sie in Silent Hill zu treffen. Einziges Problem: Die Frau ist eigentlich schon seit Jahren tot. Das hält James aber natürlich nicht davon ab, in das stille Örtchen zu reisen. Entwickler des Remakes von "Silent Hill 2" ist Bloober Team, die uns in der Vergangenheit unter anderem schon mit "Layers of Fear", "Observer", "Blair Witch" und "The Medium" versorgt haben.

Das Remake von "Silent Hill 2" ist seit dem 8. Oktober zeitexklusiv für PS5 und den PC erhältlich.