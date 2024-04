James Sunderland aus Silent Hill 2 Remake erhält ein neues Aussehen

Die Marketingstrategie für das "Silent Hill 2 Remake" hat bisher einige Rückschläge erlitten. Es wurde immer wieder deutlich, dass das Entwicklerstudio Bloober Team und Konami als Publisher mit dem bisher Gezeigten die Fans des Originals nicht überzeugen konnten. Ein Sinnbild der Kritik ist beispielsweise das Aussehen von Protagonist James Sunderland. Wie aus einem Update auf der Steam-Seite des Spiels hervorgeht, scheinen die an der Entwicklung Beteiligten rund eineinhalb Jahre nach der Veröffentlichung des Trailers in diesem Punkt Änderungen vorgenommen zu haben:

Die Änderung wurde nirgendwo offiziell angekündigt, sondern stillschweigend der Steam-Seite hinzugefügt. Entdeckt vom Reddit-Benutzer 'Trem45' und geteilt im Gaming Leaks And Rumors Subreddit, sehen wir, dass das Aussehen von James nun deutlich näher am Original liegt. Den Stimmen in den sozialen Medien zufolge nehmen die Fans die Änderung überwiegend positiv auf und schöpfen wieder Vertrauen, dass das Gefühl des Originals in der Neuinterpretation wieder aufleben wird. In der Vergangenheit wurde beispielsweise auch kritisiert, dass ein Trailer mit Fokus auf das Kampfsystem veröffentlicht wurde, was für Fans des Originals eher ein Mittel zum Zweck ist und nicht dem Zeitgeist der damaligen Ära entspricht.