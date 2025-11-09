Silent Hill 2 Remake kurzzeitig für Xbox gelistet

Seit dem 08. Oktober ist das "Silent Hill 2 Remake" nicht mehr PlayStation-Exklusiv. Nachdem bereits Anfang dieses Monats eine Altersfreigabe durch das Entertainment Software Rating Board gesichtet wurde, gibt es nun einen weiteren Hinweis auf einen nahenden Release für Xbox Series. Dieser kommt von Microsoft selbst und ist sogar mit einem konkreten Datum versehen.

Xbox Store accidentally leaked that Silent Hill 2 Remake will be releasing on Xbox on November 21st. pic.twitter.com/hx3ZLgqXPg — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) November 8, 2025

So war zwischenzeitig ein Eintrag zum "Silent Hill 2 Remake" im Microsoft Store zu sehen, der einen Release am 21. November 2025 beinhaltete. Das von GamesLatestNews bestätigte Datum deckt sich mit der Angabe, welche die Website TrueAchievements aus den Backend-Daten erfuhr. Zusätzlich heisst es, dass nicht als Xbox Play Anywhere-Titel gelistet wurde und auch das in Gerüchten kursierende und von vielen erhoffte "Born from a Wish"-DLC nicht in der Version enthalten ist, welches inoffiziellen Angaben zufolge aber auch erst für 2026 erwartet wird (siehe X-Post weiter unten). Erwähnt ist hingegen eine "Deluxe Edition", die mit dem offiziellen Soundtrack und einer Pyramid Head-Pizzabox als Kosmetikartikel erscheinen soll. Auch ein Bundle mit "Silent Hill f" war zu sehen.