Silent Hill 2: Frischer Trailer zum Remake

Was im Vorfeld schon durch die Gerüchteküche schwirrte, bewahrheitete sich tatsächlich beim gestrigen "State of Play". So zeigte Konami einen neuen Trailer zum Remake von "Silent Hill 2".

Hier wird uns ein Blick auf das Kampfsystem der Neuauflage von "Silent Hill 2" geboten. Bei diesem scheint man sich klar an der Ursprungsvorlage zu orientieren. Die Rätsel sind ebenfalls kurz zu sehen.

Die Story von "Silent Hill 2" ist schnell erklärt: James Sunderland erhält von seiner Frau Mary einen Brief, in dem sie ihn bittet, sie in Silent Hill zu treffen. Einziges Problem: Die Frau ist eigentlich schon seit Jahren tot. Das hält James aber natürlich nicht davon ab, in das stille Örtchen zu reisen. Entwickler des Remakes von "Silent Hill 2" ist Bloober Team, die uns in der Vergangenheit unter anderem schon mit "Layers of Fear", "Observer", "Blair Witch" und "The Medium" versorgt haben.

Das Remake von "Silent Hill 2" erscheint im weiteren Jahresverlauf zeitexklusiv für PS5.