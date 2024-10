Silent Hill 2 Remake: Hörprobe aus dem Soundtrack

In einer Woche können sich PS5-Besitzer in die düstere Welt von "Silent Hill 2 Remake" begeben. Passend dazu hat Konami jetzt eine umfangreiche Hörprobe aus dem zugehörigen Soundtrack veröffentlicht.

Hier können wir fast 50 Minuten lang dem Soundtrack von "Silent Hill 2 Remake" lauschen. Dabei wurden Stücke aus dem Original teilweise lediglich neu arrangiert, was vor allem bei fans des Originals für einen hohen Wiedererkennungswert und eine gewisse Vertrautheit sorgen dürfte.

Ausserdem hat PlayStation Game Size die genaue Downloadgrösse von "Silent Hill 2 Remake" vermeldet. Sie beträgt demnach 50,535 GB.

In "Silent Hill 2" erhält James Sunderland von seiner Frau Mary einen Brief, in dem sie ihn bittet, sie in Silent Hill zu treffen. Einziges Problem: Die Frau ist eigentlich schon seit Jahren tot. Das hält James aber natürlich nicht davon ab, in das stille Örtchen zu reisen. Entwickler des Remakes von "Silent Hill 2" ist Bloober Team, die uns in der Vergangenheit unter anderem schon mit "Layers of Fear", "Observer", "Blair Witch" und "The Medium" versorgt haben.

Das Remake von "Silent Hill 2" ist ab 8. Oktober zeitexklusiv für PS5 erhältlich.