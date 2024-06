Silent Hill 2 Remake mit leichten Änderungen

Entwickler Bloober Team hat weitere inhaltliche Details zum kommenden Remake von "Silent Hill 2" verraten. Dabei wird klar, dass man in sämtlichen Bereichen versucht, die richtige Balance zwischen Vertrautheit und Innovation zu finden.

Die Story von "Silent Hill 2" bleibt dabei auch in der Neuauflage grundsätzlich unangetastet, was bedeutet, dass erneut die sich entwickelnde Beziehung zwischen James und Maria im Fokus steht. Einige Schauplätze und Ereignisse wurden zwar geändert, aber die Auswirkungen bleiben gleich.

Die Kämpfe, einer der Schwachpunkte des Originals, werden dynamischer und variantenreicher. Die Rätsel bleiben strukturell zwar gleich und haben nach wie vor einen Bezug zur Story, sollen gleichzeitig aber auch alte Hasen überraschen. Die Vertonung ist dagegen komplett neu.

In "Silent Hill 2" erhält James Sunderland von seiner Frau Mary einen Brief, in dem sie ihn bittet, sie in Silent Hill zu treffen. Einziges Problem: Die Frau ist eigentlich schon seit Jahren tot. Das hält James aber natürlich nicht davon ab, in das stille Örtchen zu reisen. Entwickler des Remakes von "Silent Hill 2" ist Bloober Team, die uns in der Vergangenheit unter anderem schon mit "Layers of Fear", "Observer", "Blair Witch" und "The Medium" versorgt haben.

Das Remake von "Silent Hill 2" ist ab 8. Oktober zeitexklusiv für PS5 erhältlich.