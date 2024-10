Silent Hill 2 Remake: Patch 1.04 verfügbar

Bloober Team schraubt weiter am "Silent Hill 2 Remake". Jetzt ist Patch 1.04 dafür verfügbar.

Zunächst einmal die wichtigste Info: Der Glitch im Brookhaven Hospital, über den wir erst gestern an dieser Stelle berichteten, ist mit Patch 1.04 bereits behoben. Abseits davon werden viele Verbesserungen und Optimierungen am "Silent Hill 2 Remake" vorgenommen. Sämtliche Details können wir in den englischen Patchnotes nachlesen.

In "Silent Hill 2" erhält James Sunderland von seiner Frau Mary einen Brief, in dem sie ihn bittet, sie in Silent Hill zu treffen. Einziges Problem: Die Frau ist eigentlich schon seit Jahren tot. Das hält James aber natürlich nicht davon ab, in das stille Örtchen zu reisen. Entwickler des Remakes von "Silent Hill 2" ist Bloober Team, die uns in der Vergangenheit unter anderem schon mit "Layers of Fear", "Observer", "Blair Witch" und "The Medium" versorgt haben.

Das Remake von "Silent Hill 2" ist seit dem 8. Oktober zeitexklusiv für PS5 und den PC erhältlich.