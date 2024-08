Silent Hill 2 Remake: Ungefährer Umfang

Bloober Team hat in Person von Creative Director und Lead Designer Mateusz Lenart verraten, wie lange wir etwa mit "Silent Hill 2 Remake" beschäftigt sein werden. Bei diesen Angaben sind jedoch nicht der New-Game-Plus-Modus und alternative Endsequenzen berücksichtigt.

Demnach werden wir rund 16 bis 18 Stunden für einen Durchgang in "Silent Hill 2 Remake" benötigen. Wer jedoch alles sehen möchte, muss etwa 20 Stunden oder mehr einplanen.

In "Silent Hill 2" erhält James Sunderland von seiner Frau Mary einen Brief, in dem sie ihn bittet, sie in Silent Hill zu treffen. Einziges Problem: Die Frau ist eigentlich schon seit Jahren tot. Das hält James aber natürlich nicht davon ab, in das stille Örtchen zu reisen. Entwickler des Remakes von "Silent Hill 2" ist Bloober Team, die uns in der Vergangenheit unter anderem schon mit "Layers of Fear", "Observer", "Blair Witch" und "The Medium" versorgt haben.

Das Remake von "Silent Hill 2" ist ab 8. Oktober zeitexklusiv für PS5 erhältlich.