Silent Hill 2 Remake: Technik-Analyse zur PC-Version

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich ausführlich mit der technischen Seite der PC-Fassung von "Silent Hill 2 Remake" beschäftigt. Ergebnis ist ein detailliertes Video, das diesbezüglich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik der PC-Version von "Silent Hill 2 Remake" fast 22 Minuten lang thematisiert. Dabei zeigen sich einige Probleme bei der Performance, vor allem bezüglich der Bildrate. Allerding ist schwer davon auszugehen, dass Entwickler Bloober Team und die Modding-Community hier im Laufe der Zeit für Besserung sorgen werden.

In "Silent Hill 2" erhält James Sunderland von seiner Frau Mary einen Brief, in dem sie ihn bittet, sie in Silent Hill zu treffen. Einziges Problem: Die Frau ist eigentlich schon seit Jahren tot. Das hält James aber natürlich nicht davon ab, in das stille Örtchen zu reisen. Entwickler des Remakes von "Silent Hill 2" ist Bloober Team, die uns in der Vergangenheit unter anderem schon mit "Layers of Fear", "Observer", "Blair Witch" und "The Medium" versorgt haben.

Das Remake von "Silent Hill 2" ist seit dem 8. Oktober zeitexklusiv für PS5 und den PC erhältlich.