Silent Hill 2 Remake jetzt auch für Xbox erhältlich

Eine Erwähnung beim gestrigen Xbox Partner Preview blieb letztlich zwar aus, aber Publisher Konami und Entwickler Bloober Team geben bekannt, dass "Silent Hill 2 Remake" jetzt auch für Xbox Series X erhältlich ist. Damit haben sich vorherige Gerüchte bestätigt.

Bezüglich eventueller Unterschiede zu den anderen Versionen wird gleichzeitig nichts gesagt. Wir vermuten deshalb, dass wir es hier mit einer originalgetreuen Umsetzung von "Silent Hill 2 Remake" zu tun haben.

Schon im Oktober hatte es nach einem Update von dessen offizieller Website Gerüchte über eine Xbox-Version von "Silent Hill 2 Remake" gegeben. In diesem Monat nahmen diese weiter an Fahrt auf, als etwa ein ESRB-Rating dafür gesichtet wurde. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

Das "Silent Hill 2 Remake" ist seit 8. Oktober 2024 für PS5 und den PC erhältlich.