Dreimal Silent Hill auf einen Streich

Jüngst wurde mit "Silent Hill F" eine waschechte Fortsetzung der seit 2012 brachliegenden Horrorserie von Konami veröffentlicht, nachdem im Jahr zuvor bereits das Remake von "Silent Hill 2" in den Handel kam. Nun sprach Serienproduzent Motoi Okamoto darüber, warum Konami gleich drei Spiele auf einmal ankündigte.

Zur Erinnerung: 2022 verkündete Entwickler Konami, dass in naher Zukunft gleich drei Silent Hill-Projekte das digitale Licht der Videospielwelt erblicken sollen – "Silent Hill 2", "Silent Hill F" und "Silent Hill: Townfall". Die beiden erstgenannten Titel sind mittlerweile im Handel erhältlich, während sich Townfall weiterhin bei Screen Burn in Entwicklung befindet.

Laut Okamoto wollte Konami nicht einfach nur ein Remake ankündigen, um zu testen, wie die Community darauf reagiert. „Wir wollten, dass die Leute merken, wie ernst es uns mit der Revitalisierung der Serie ist. Natürlich birgt die Entwicklung eines neuen Spiels zeitgleich mit einem Remake diverse Risiken – trotzdem wollten wir unsere Verpflichtung deutlich machen.“